Зеленський подякував Данії за новий пакет оборонної допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував уряду Данії за своєчасну підтримку України.

"Вдячний уряду Данії на чолі з Метте Фредеріксен за новий пакет оборонної допомоги в розмірі близько $190 млн. Додаткові ракети для ППО, боєприпаси, артилерійські снаряди та техніка для розмінування - критично важливі потреби України на полі бою. Дякую за своєчасну підтримку і важливий внесок у нашу спільну перемогу", - написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, Данія анонсувала надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 1,3 мільярда данських крон. До пакета допомоги входять ракети ППО та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для підтримки української визвольної боротьби.