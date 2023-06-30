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09:21 30.06.2023

На флангах Бахмута українські війська чинять тиск на противника, на півдні також є успіхи - Генштаб ЗСУ

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На флангах Бахмута українські війська чинять тиск на противника, на півдні також є успіхи - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на мелітопольському та бердянському напрямках, на флангах Бахмута українські війська чинять тиск на противника, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Підрозділи ЗСУ на напрямку Привілля-Залізнянське також досягнули часткового успіху.

За словами речника, на флангах міста Бахмута наші війська чинять тиск на противника, вибивають із раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на лиманському, авдіївському та маріїнському напрямках.

Теги: #генштаб_зсу

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