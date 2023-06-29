Події

20:02 29.06.2023

ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ

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ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ

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