ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ
ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ
ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ПУСКИ ВОРОЖИХ РАКЕТ, У НИЗЦІ ОБЛАСТЕЙ ОГОЛОШЕНО ТРИВОГУ
Жителі 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС отримали препарати йоду, але профілактично приймати їх не потрібно
Голову Тернопільської облради звільнили з-під варти після внесення застави в більш ніж 800 тис. грн - ЗМІ
Заворушення сталися під час акції пам'яті про юнака, застреленого поліцейським під Парижем, розгромлено 25 поліцейських комісаріатів
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Суд відпустив під домашній арешт охоронця поліклініки в Києві, поруч з укриттям якої загинуло троє людей
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