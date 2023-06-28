Колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного ув'язнення за держзраду

Суд визнав винним у держзраді та засудив до довічного позбавлення волі колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, прокурори просили максимально можливе покарання - довічне ув'язнення.

"Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна", - інформують в Офісі генпрокурора.

У повідомленні уточнюється: "У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України".

"Він надавав представникам РФ наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області", - зазначається в повідомленні.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Миколаївській області.