Рада дозволила військовим під час війни використовувати автомобілі з правим розташуванням керма

Верховна Рада дозволила військовослужбовцям під час дії воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування керувати автомобілями з правим розташуванням керма.

Ухвалення відповідного законопроєкту №9238 за основу і в цілому підтримали 279 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав одразу за основу та в цілому №9238 щодо дозволу військовослужбовцям у період воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим кермом", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на підвищення спроможності Сил оборони України належно та ефективно виконувати покладені на них функції шляхом забезпечення підрозділів необхідною кількістю автомобільної техніки, зокрема за рахунок автомобілів із правим розташуванням керма.

Документ передбачає внесення відповідних змін до статті 29 закону "Про дорожній рух" шляхом викладення його п'ятої частини в новій редакції: "У період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування дозволяється участь у дорожньому русі транспортних засобів із правим розташуванням керма, отриманих військовими частинами Збройних сил України та інших військових формувань як благодійна допомога, міжнародна технічна допомога, та керування якими здійснюється військовослужбовцями під час виконання ними своїх службових обов'язків".