Ізраїль надасть медикаменти регіонам, постраждалим від підриву Каховської ГЕС - Посольство

Держава Ізраїль надасть гуманітарну допомогу українським регіонам, що постраждали від підриву російськими нападниками Каховської ГЕС 6 червня. Відповідні домовленості були досягнуті під час візиту першої леді України Олени Зеленської до Ізраїлю, інформує Посольство України на своїй сторінці у Facebook.

"У розвиток домовленостей, досягнутих у ході нещодавнього візиту до Держави Ізраїль Першої леді України Олени Зеленської, проведено онлайн-консультації між міністерствами охорони здоров’я України та Держави Ізраїль. Зокрема, з огляду на загрозливу ситуацію спричинену підривом російськими окупантами Каховської ГЕС, було досягнуто попередньо домовленості про надання гуманітарної допомоги медикаментами та медичним обладнанням у постраждалі регіони", - йдеться у публікації.

Посольство інформує, що у ході консультацій, в яких взяли участь заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук та заступник Генерального директора МОЗ Держави Ізраїль Ашер Сальмон було обговорено нагальні потреби України "та алгоритм дій із надання відповідної гуманітарної допомоги зі сторони Ізраїлю".