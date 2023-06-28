Події

09:18 28.06.2023

Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку

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Українські війська мають успіх у наступі на бахмутському напрямку

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському, бердянському та бахмутському напрямках, а також стримують наступ російських військ на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"Російські окупаційні війська чинять потужний опір. Водночас ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках.

Водночас українські війська вели наступальні дії на бахмутському напрямку в районах населених пунктів Роздолівка, на північ від Соледара, на південь від Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

"Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.

Теги: #генштаб_зсу

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