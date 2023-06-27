Події

10:33 27.06.2023

РФ використовує скрутне становище українців на підтопленій Херсонщині для насильницької паспортизації - Маляр

1 хв читати

Держава-агресор надає мізерні виплати та тимчасове житло лише тим постраждалим від підтоплення на тимчасово окупованій території Херсонської області, які отримали паспорт РФ, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей для примусової паспортизації. Навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло особам, які потерпають від підтоплення на ТОТ Херсонщини, вони надають лише тим, які вступили у "російське громадянство". Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - написала Маляр у телеграм-каналі у вівторок уранці.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, попередньо без жертв - голова ОВА

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски РФ ракет із літаків Ту-22м3

Українські військові ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках на півдні та сході - Генштаб

ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів - Генштаб

За добу війська РФ завдали 45 авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

ОСТАННЄ

Сили оборони зберігають ініціативу на бахмутському напрямку, за добу знищено 111 окупантів - Череватий

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, попередньо без жертв - голова ОВА

Під час атаки в повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети - Ігнат

Модальність проведення Глобального саміту миру обговорюється - Жовква

В Україні стартував проєкт з оцифрування Києво-Печерської лаври - Мінкультури

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски РФ ракет із літаків Ту-22м3

Віра у ЗСУ та сім'я допомагають більшості українців зберігати стійкість під час війни - опитування

Нацкомісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв населених пунктів

Окупанти завдали двох ракетних ударів по Авдіївці вранці у вівторок

79% українців виступають за закриті кордони з РФ і візи - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА