РФ використовує скрутне становище українців на підтопленій Херсонщині для насильницької паспортизації - Маляр

Держава-агресор надає мізерні виплати та тимчасове житло лише тим постраждалим від підтоплення на тимчасово окупованій території Херсонської області, які отримали паспорт РФ, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Російська Федерація використовує скрутне становище наших людей для примусової паспортизації. Навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло особам, які потерпають від підтоплення на ТОТ Херсонщини, вони надають лише тим, які вступили у "російське громадянство". Немає таких меж приниження людської гідності, які б не могла перетнути Російська Федерація", - написала Маляр у телеграм-каналі у вівторок уранці.