Події

09:24 27.06.2023

Українські військові ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках на півдні та сході - Генштаб

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Українські військові ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках на півдні та сході - Генштаб

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському, бердянському та бахмутському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Як повідомляє Military Media Center із посиланням на слова Ковальова, на напрямках Новодарівка - Приютне, Новоданилівка - Роботине українські військові мали успіх, продовжують вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника.

Також Сили оборони ведуть наступальні дії на бахмутському напрямку в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Речник зазначив, що українські військові продовжують стримувати наступ російських військ на лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках.

Теги: #генштаб_зсу

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