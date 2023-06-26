На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед, потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты за сутки - Тарнавский

На Таврическом направлении уже есть освобожденные территории и украинские воины продолжают продвигаться вперед, потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты за сутки, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед. Уже есть освобожденные территории и наше движение продолжается. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 450 обстрелов", - написал он в Telegram-канале.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены 15 единиц военной техники противника", - отметил Тарнавский.

Уничтожены, в частности, четыре ББМ, два БпЛА Supercam, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и автомобильная техника. Также был уничтожен склад боеприпасов противника.

"Продолжается работа по утилизации россиян", - добавил командующий.