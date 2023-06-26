Події

14:15 26.06.2023

На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед, потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты за сутки - Тарнавский

1 хв читати
На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед, потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты за сутки - Тарнавский

На Таврическом направлении уже есть освобожденные территории и украинские воины продолжают продвигаться вперед, потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты за сутки, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед. Уже есть освобожденные территории и наше движение продолжается. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 450 обстрелов", - написал он в Telegram-канале.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены 15 единиц военной техники противника", - отметил Тарнавский.

Уничтожены, в частности, четыре ББМ, два БпЛА Supercam, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и автомобильная техника. Также был уничтожен склад боеприпасов противника.

"Продолжается работа по утилизации россиян", - добавил командующий.

 

Теги: #всу #таврия

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

22:51 19.06.2023
Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

Британські Storm Shadow роблять корисну і точну справу на фронті - Зеленський

22:36 19.06.2023
У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

У нас немає втрачених позицій. Тільки звільнені - Зеленський за підсумками Ставки

04:55 17.06.2023
Сили оборони продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх - Маляр

Сили оборони продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх - Маляр

13:20 16.05.2023
Литовські інструктори до кінця року навчать щонайменше 1000 українських військових - міністр оборони

Литовські інструктори до кінця року навчать щонайменше 1000 українських військових - міністр оборони

17:31 10.04.2023
Українські сили виснажили "вагнерівців", ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи - Сирський

Українські сили виснажили "вагнерівців", ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи - Сирський

03:14 28.03.2023
Повітряні сили знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА

Повітряні сили знищили 12 ударних "Shahed" та 1 розвідувальний БпЛА

04:35 16.03.2023
ЗСУ збили ворожий БПЛА

ЗСУ збили ворожий БПЛА

18:27 10.01.2023
Українські військові мають розпочати тренування із системою Patriot наступного тижня – CNN

Українські військові мають розпочати тренування із системою Patriot наступного тижня – CNN

05:46 07.12.2022
Джонсон привітав українських військових із Днем Збройних сил

Джонсон привітав українських військових із Днем Збройних сил

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас

На таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед, втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти за добу

Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль - Маляр

Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

Єрмак: Очікуваний результат саміту НАТО - запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою

ОСТАННЄ

Сирський: Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас

Якість водопровідної води в Києві відповідає санітарним нормам, інформація про холерну паличку не відповідає дійсності - "Київводоканал"

На таврійському напрямку Сили оборони просуваються вперед, втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже чотири роти за добу

Українська розвідка про заколот Пригожина: Ми побачили неготовність російських силовиків, чиновників і громадян публічно захищати режим Путіна

Сили оборони повернули Рівнопіль під український контроль - Маляр

Засуджено замовників нападу на громадську активістку Гандзюк

Єрмак: Очікуваний результат саміту НАТО - запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою

Юсов: Єдина можливість запобігти російським сценаріям на ЗАЕС - це швидка деокупація і повернення станції під український контроль

У найближчі дві доби в більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами

Ткаченко про Києво-Печерську лавру: Жодна сакральна цінність не залишить територію України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА