Владі Ізраїлю слід змінити свою позицію по співпраці з Росією - посольство України

Ізраїлю слід припинити будь-яку співпрацю з Росією та надати Україні допомогу у її протистоянні агресору, йдеться в заяві, розміщеній на сторінці Посольтва України в Державі Ізраїль у Twitter.

"З жалем констатуємо, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією. Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію та підтримати Україну засобами оборони, підтримати свободу та демократичний світовий порядок. Ми очікуємо, що Ізраїль буде на правильному боці історії", - йдеться в заяві.

Дипустанова звернула увагу на часті дипломатичні контакти між Ізраїлем та Рф та заяви офіційного Тель-Авіву, спрямовані на виправдання своєї бездіяльності в питання допомоги Україні.

"Поки український народ, у тому числі його значна єврейська громада, стікає кров’ю під натиском російських ракет та іранських безпілотників, ізраїльське керівництво, прикриваючись словесною демагогією щодо свого нейтралітету (хоча вже й не приховуючи цього), активно налагоджує відносини з РФ. Насправді на місцях так званий «нейтралітет» ізраїльського уряду вважається явною проросійською позицією", - зазначається у заяві.

При цьому у Посольстві нагадали, що Ізраїль не увійшов до переліку демократичних країн, що ввели санкції проти Росії, «більше того, протягом останніх двох років він збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом».

"На жаль, уряд Ізраїлю мало зважає на думку власного народу та нехтує проханнями світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в боротьбі з російським державним тероризмом", - підкреслили у Посольстві.