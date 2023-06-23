Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту, на сході країни тривають важкі бої - спікер Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському і бердянському напрямках, мають успіх на двох напрямках південного фронту, повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На напрямках Новоданилівка - Роботине та Мала Токмачка - Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі.

У Генштабі повідомили, що на сході країни особливо важкі бої тривають на лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області; на авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області; на мар'їнському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда Донецької області.