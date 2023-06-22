Україна очікує на поглиблення співпраці з Ізраїлем у питанні протидії загрозам з повітря - Посольство

Посилення взаємодії у питані протидії загрозам з повітря стали предметом телефонної розмови міністрів оборони України та Ізраїлю Олексія Резнікова та Йоава Галланта, йдеться на сторінці Посольства України у Державі Ізраїль у Facebook.

"Відбулася телефонна розмова міністра оборони України Олексія Резнікова з його ізраїльським колегою Йоавом Галлантом. Очікуємо на поглиблення співпраці у сфері протидії загрозам з повітря, враховуючи спільні загрози та виклики", - зазначається у повідомленні.

У свою чергу очільник українського оборонного відомства зазначив, що відбулось обговорення відповідних проектів.

"Ми обговорили ситуацію на землі та перспективи проектів з захисту України від загроз з повітря. Іранські дрони становлять загрозу для обох наших країн. Ми розраховуємо, що Ізраїль це враховує", - написав О.Резніков у Twitter.