Перемещение в Брянскую область дивизиона ракетного комплекса "Бал" свидетельствует о дефиците у россиян высокоточного дальнобойного оружия - Игнат

Перемещение в Брянскую область Россией дивизиона берегового ракетного комплекса "Бал", предназначенного для уничтожения кораблей, свидетельствует об определенном дефиците у врага высокоточного дальнобойного оружия, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Очевидно, если бы были пуски, уже об этом было известно. Пока что мы имеем эту угрозу и, соответственно, реагировать на эти угрозы нужно. Я думаю, что руководство высшее военное имеет уже определенные варианты касательно противодействия и этой угрозе", - сказал Игнат в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что этот комплекс - не единственное, что имеет враг, который использует все имеющиеся силы и средства для того, чтобы наносить удары по украинским позициям, прежде всего, проводит активную воздушную разведку по всей линии фронта.

Как пояснил Игнат, использование противником комплекса "Бал" (предназначенный для уничтожения кораблей) на севере, говорит о том, что у россиян есть определенный дефицит ракет "Калибр", Х-101/Х-155, "Искандер" и "Кинжал".

“И это как альтернатива, замена высокоточного дальнобойного оружия могут использоваться и те комплексы, что есть в наличии, и ракеты к ним напрямую", - рассказал Игнат.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов подтвердил, что враг переместил в Брянскую область дивизион берегового ракетного комплекса “Бал”. В связи с этим растет угроза нанесения ударов противникам ракетами типа Х-35, дальность стрельбы которой позволяет поражать объекты на территории Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.