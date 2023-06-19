Зеленський подякував Сунаку за організацію конференції з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком подякував йому за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня.

"Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили перебіг бойових дій, оборонні потреби України й подальшу співпрацю для розширення спроможностей України на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї", - написав він у понеділок у телеграм-каналі.

"Дякую Ріші Сунаку за організацію конференції з відновлення України в Лондоні 21-22 червня і за лідерську роль Великої Британії в консолідації міжнародної підтримки України", - зазначив також він.

Зеленський написав, що під час розмови "скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО. Важливо надати Україні конкретні перспективи членства".

"Обговорили також кроки з реалізації Формули миру та підготовки гарантій безпеки для України. Росія нарощує виробництво ракет із західних компонентів. Під час розмови сказав про необхідність посилення санкційного тиску", - зазначив він.