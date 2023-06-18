На Луганщині окупанти дезертирують із фронту, на тимчасово окупованих територіях важка ситуація з облаштуванням житла та комунікацій і працевлаштуванням населення

Зафіксовано випадки групового дезертирства в лавах російської армії на Луганщині. Крім того, повідомляється про проблеми окупаційної влади Луганщини з облаштуванням житла, комунікацій і робочих місць, працівникам видають зарплату гуманітарною допомогою.

"На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські дезертири тікають із фронту. У лісових посадках, поруч із населеним пунктом Новоросош (ІФ-У Старобільського району), зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів із числа мобілізованих. До розшуку залучено підрозділи росгвардії", - повідомив Генштаб у ранковому зведенні в неділю.

Крім того, голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що окупаційна влада "не в змозі відбудувати житло і комунікації, відкрити робочі місця, крім комунальної сфери, де ці місця існували й до них".

Зазначається, що замість грошей співробітникам видають гуманітарну допомогу. Під час видачі якої в Рубіжному (Сєвєродонецького району) "загарбники останнім часом стали наказувати, що продуктові набори потрібно ще заслужити, інакше отримають містяни їх востаннє. Те саме стосується і пенсіонерів, які також за їжу мають загарбникам постійно щось доводити", - поінформував Лисогор про актуальну ситуацію.