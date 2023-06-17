Опытные украинские пилоты могут освоить F-16 за четыре месяца, но также важно подготовить техников для их обслуживания - Резников

Опытные пилоты могут освоить истребители F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные 6 месяцев, для обретения навыков им, возможно, будет достаточно 4 месяца, такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Настоящему времени".

"Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно.

Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, наверняка полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять. Мы на самом деле такие, мы умеем учиться", - подчеркнул Резников.

Показательным примером такого обучения было успешное освоение украинскими военнослужащими артиллерийских систем западного производства, считает министр.

"Наши парни освоили системы "Цезарь" за три недели, хотя стандарт минимум три месяца: Французы, поляки были в восторге! Потому что они не просто взяли и закончили курс, они реально выполняли все задачи, которые ставятся перед экипажем, который обучается три месяца", - отметил он.

Что касается системы ПВО Patriot, то по словам Резникова, украинцы освоили за 10 недель, хотя стандартное время подготовки экипажа - 10 месяцев.

"Поэтому я уверен, что украинские пилоты полетят быстрее, чем за шесть месяцев", - отметил Резников.

В то же время он добавил "однако, не может пилот летать самостоятельно. Ему нужны техники, инженеры, обслуживание - это сложнейшая техника... Этот курс обучения дольше, чем 4 месяца. И если у нас есть пилоты, говорящие на английском языке, то инженеров и техников несколько меньше. Это же специальные технологии. Параллельно нужно готовить инфраструктуру, подготовить аэродромы, подготовить укрытия".