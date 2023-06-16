Події

19:53 16.06.2023

Російські окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено газопроводи та лінію електропередач - голова ОВА

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Російські окупанти у п'ятницю, 16 червня, кілька разів завдали ударів по Нікополю з застосуванням важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
"Через удари, яких росіяни завдали вранці та після обіду, в місті пошкоджено 17 приватних будинків і 16 господарських споруд. Розбито три газопроводи та лінію електропередач. Люди вціліли", - написав Лисак у телеграм-каналі.
Від зазначив, що наслідки останнього обстрілу міста уточнюються.

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