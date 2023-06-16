Російські окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено газопроводи та лінію електропередач - голова ОВА

Російські окупанти у п'ятницю, 16 червня, кілька разів завдали ударів по Нікополю з застосуванням важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Через удари, яких росіяни завдали вранці та після обіду, в місті пошкоджено 17 приватних будинків і 16 господарських споруд. Розбито три газопроводи та лінію електропередач. Люди вціліли", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Від зазначив, що наслідки останнього обстрілу міста уточнюються.