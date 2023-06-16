Події

18:52 16.06.2023

На сході України відбулося 21 бойове зіткнення за добу, атаки окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

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На сході України відбулося 21 бойове зіткнення за добу, атаки окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України і, попри значні втрати, не відмовляються від планів повної окупації території України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби на цих напрямках відбулося 21 бойове зіткнення.

"На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки… На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка… На шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав", - ідеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, а на сіверському та слобожанському зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України", - розповіли в Генштабі.

На тимчасово окупованих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх тримання. "Одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області. У спортзалі школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити. Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури", - повідомляють у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу

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