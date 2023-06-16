Події

09:24 16.06.2023

За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом на чотирьох напрямках - Генштаб ЗСУ

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За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом на чотирьох напрямках - Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень, ворог продовжує основні зусилля на чотирьох напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці, Галаганівці та Архипівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Винторівка, Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Білокопитове, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Веселого і Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районах Райгородки і Макіївки Луганської області та Свято-Покровського на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької.

На бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне на Донеччині.

На авдіївському напрямку противник завдав авіаударів у районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів н. п. Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. Окупанти завдали авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області. Водночас противник обстріляв із артилерії Красногорівку, Мар’їнку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Катеринівку.

На шахтарському напрямку ворог безуспішно проводив наступальні дії в напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Благодатного і Золотої Ниви Донецької області. Здійснив обстріли н. п. Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка і Новий Комар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка і Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

 

Теги: #генштаб_зсу

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