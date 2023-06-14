Події

18:49 14.06.2023

На сході України за добу відбулося 39 бойових зіткнень, усі атаки відбито - Генштаб ЗСУ

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На сході України за добу відбулося 39 бойових зіткнень, усі атаки відбито - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках у східних областях України.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, розміщеній на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, на цих напрямках тривають бої, протягом доби відбулося 39 бойових зіткнень.

"На лиманському напрямку впродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого... На бахмутському напрямку впродовж доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Ягідного та Берхівки... На авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії в напрямку Авдіївки, успіху не мав... На мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка", - ідеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На волинському та поліському оперативна обстановка без суттєвих змін. "Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь і далі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України - на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника", - розповіли в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу

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