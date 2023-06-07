Події

20:50 07.06.2023

ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

2 хв читати
ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті справи стосовно прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"7 червня 2023 року у Вищому антикорупційному суді розпочато розгляд по суті у справі стосовно прокурора, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота вартістю понад 11 млн грн шляхом зловживання службовим становищем та підробленні службових документів", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, у судовому засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акта, цивільний позивач заявив цивільний позов, після чого сторони виступили зі вступними промовами. Також суд визначив порядок дослідження доказів.

"На наступному засіданні, яке призначено на 13.06.2023, заплановано розпочати дослідження доказів у справі", - повідомляє САП.

Як повідомлялося, 15 серпня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру експрокурору Генеральної прокуратури (нині - Офіс генпрокурора) у заволодінні майном і службовому підробленні документів. Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн. Для реалізації свого задуму, він підробив службові документи, зокрема зазначив, що майно належить взагалі іншій особі, яка не мала жодного стосунку до цього індивідуального сейфу.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою родичів потерпілого - власника злитків.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Російські окупанти забороняють мирним жителям евакуюватися із зони підтоплення - Генштаб ЗСУ

Із Херсона та області евакуйовано 1894 людини, підтоплено 30 населених пунктів - Клименко

ОСТАННЄ

Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Нардепи пропонують передбачити обов'язкові перевірки укриттів, заборонити їх нецільове використання під час війни та запровадити відповідальність за перешкоджання доступу

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Кулеба і генсек НАТО обговорили постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступальних операцій України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА