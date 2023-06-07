ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті справи стосовно прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"7 червня 2023 року у Вищому антикорупційному суді розпочато розгляд по суті у справі стосовно прокурора, обвинуваченого у заволодінні 8 кг золота вартістю понад 11 млн грн шляхом зловживання службовим становищем та підробленні службових документів", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, у судовому засіданні прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акта, цивільний позивач заявив цивільний позов, після чого сторони виступили зі вступними промовами. Також суд визначив порядок дослідження доказів.

"На наступному засіданні, яке призначено на 13.06.2023, заплановано розпочати дослідження доказів у справі", - повідомляє САП.

Як повідомлялося, 15 серпня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру експрокурору Генеральної прокуратури (нині - Офіс генпрокурора) у заволодінні майном і службовому підробленні документів. Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн. Для реалізації свого задуму, він підробив службові документи, зокрема зазначив, що майно належить взагалі іншій особі, яка не мала жодного стосунку до цього індивідуального сейфу.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою родичів потерпілого - власника злитків.