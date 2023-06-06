Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва свідчить про надію на очищення судової системи в країні.
"Я вважаю, якщо в країні голова Верховного суду затриманий і буде сидіти у в'язниці за ґратами, то це - про надію ... Я вважаю, що це правильне рішення. Дуже важливо, що затримано таку людину. Мені здається, що це про надію якраз. Я хочу в це вірити", - сказав він на пресконференції в Києві.
За його словами, затримання Князєва також свідчить про те, що в державі починають працювати кваліфікаційні комісії суддів, Вища рада правосуддя та інші органи.
"Все, це починає працювати. Мені здається, що це приклад того, що ніхто нічого не приховує. Тому що є судді, які вже проходили сучасний відбір. Вони вже працюють. І тому була пропозиція від відповідного комітету Ради, який має розробити дуже серйозні, трохи жорсткі кроки з очищення судової гілки влади. Подивимося, що вони приготують", - сказав він.
Глава держави також додав, що мають бути підготовлені й відповідні зміни до законів.
Як повідомлялося, ВАКС заарештував до 14 липня 2023 року викритого на хабарництві ексочільника Верховного суду Всеволода Князєва з альтернативою застави в понад 107 млн грн.
Князєва підозрюють в отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди.