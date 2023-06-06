Президент передав ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України

Президент України Володимир Зеленський передав ордени "Золота Зірка" членам родин військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро, удостоєних звання Героя України посмертно, повідомляє пресслужба глави держави.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України Маріїнського палацу в Києві.

Президент передав ордени "Золота Зірка" членам сімей загиблих героїв України: рідним полковника Владислава Аллерова, старшого лейтенанта Сергія Барсукова, солдата Олександра Гарбуза, полковника Романа Гаха, майора НАБУ Івана Гвоздєва, старшого солдата Сергія Жержевського, майора Вадима Зеленюка, майора Олексія Коваленка, старшого лейтенанта Максима Кагала, майора Богдана Карватка, капітана Олександра Корпана, підполковника Богдана Лещишина, капітана Вадима Манька, солдата Романа Марценюка, молодшого сержанта Михайла Несольоного, солдата Андрія Нікончука, головного сержанта Миколи Носенка, підполковника Валерія Ошкала, лейтенанта Станіслава Партали, старшого сержанта Дениса Ріхтера, матроса Валерія Самофалова, солдата Олега Свинчука, капітана Єгора Середюка, майора Георгія Стрелкова, сержанта Катерини Ступницької, голови Харківської громадської організації "Військово-патріотична організація "Фрайкор" Георгія Тарасенка, солдата Миколи Цюрика, майора Романа Чехуна, майора Олега Чорноморця.

Крім того, було вручено державні нагороди та відзнаки представникам засобів масової інформації, волонтерської спільноти та працівникам АТ "Укрзалізниця".

Так, Зеленський вручив відзнаку президента України "Золоте серце" волонтеру з Луганської області Сергію Рашку, нагородженому за внесок у надання волонтерської допомоги, розвиток волонтерського руху, зокрема під час заходів з оборони України, а також захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з російською агресією.

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Росії на територію України, представники ЗМІ отримали з рук глави держави ордени "За заслуги" ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня.

Працівникам АТ "Укрзалізниця" Володимир Зеленський вручив ордени "За заслуги" ІІ ступеня, "За заслуги" ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня, яких вони були удостоєні за внесок у розвиток залізничного транспорту та високий професіоналізм, виявлений у забезпеченні функціонування залізничної інфраструктури в умовах воєнного стану.

"Сьогодні тут, у Білій залі Героїв України, - різні наші люди, але всі - чиє життя стало частиною життя нашої держави й захисту кожної нашої людини. Тут - наші воїни, рідні наших воїнів. Люди різних професій, які потужно працюють заради нашої держави й захисту кожної нашої людини. Зокрема, військові кореспонденти, яких сьогодні, у День журналіста, я хочу відзначити особливо", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції - це черговий свідомий і прорахований теракт, який є частиною геноцидної тактики Росії проти української держави, спрямованої на знищення всієї України, її громадян і всього українського.

"Коли ворог веде таку агресію, коли застосовує таку геноцидну тактику, лише спільною силою всього нашого народу можна зупинити ворога. І ми обов’язково зупинимо Росію. Ми виженемо її з нашої землі та вшануємо волею України памʼять кожного й кожної, хто віддав своє життя за Україну, памʼять усіх наших героїв різних часів, які однаково мріяли, щоб українці жили вільно", - наголосив Зеленський.

Президент висловив вдячність кожному українському воїну, їхнім родинам, усім, хто дбає про українських захисників, українське суспільство та державу.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих за Україну.