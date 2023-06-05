На сході України за добу було 25 бойових зіткнень, спроби наступу окупантів відбито - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей України, протягом доби там відбулося 25 бойових зіткнень, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області… На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав... На авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського… На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі вісім атак противника в районі міста Мар’їнка", - йдеться у зведенні.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. "Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію - на її полігонах триває підготовка підрозділів противника", - розповіли в Генштабі.