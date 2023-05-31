За добу українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора - Генштаб ЗСУ

За добу авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу ввечері.

Також українські захисники знищили два ворожі розвідувальні БпЛА.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів і дві станції радіоелектронної боротьби окупантів.