Події

18:57 31.05.2023

За добу українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора - Генштаб ЗСУ

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За добу українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора - Генштаб ЗСУ

За добу авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу ввечері.

Також українські захисники знищили два ворожі розвідувальні БпЛА.

Упродовж доби підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів і дві станції радіоелектронної боротьби окупантів.

 

Теги: #генштаб_зсу

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