Події

14:02 29.05.2023

СИЛИ ППО ЗНИЩИЛИ ВСІ ВИПУЩЕНІ ВОРОГОМ ПО КИЇВЩИНІ 11 РАКЕТ "ІСКАНДЕР-М" ТА "ІСКАНДЕР-К" - ЗАЛУЖНИЙ

1 хв читати

СИЛИ ППО ЗНИЩИЛИ ВСІ ВИПУЩЕНІ ВОРОГОМ ПО КИЇВЩИНІ 11 РАКЕТ "ІСКАНДЕР-М" ТА "ІСКАНДЕР-К" - ЗАЛУЖНИЙ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили ППО знищили всі випущені ворогом по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" - Залужний

Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

Київ у понеділок атакували близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат

Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

ОСТАННЄ

Держприкордонслужба не обмежує виїзд за кордон юнакам до 18 років - роз'яснення

У Словенії погоджено текст нового міжнародного договору, який посилить співпрацю в розслідуванні та покаранні, зокрема, за воєнні злочини

Найбільші в Європі навчання ВПС розпочалися у Фінляндії, Швеції та Норвегії

Ткаченко: Допоки хайп і лайки будуть важливішими за безпеку і життя, ми будемо далі від нашої перемоги

Сили ППО знищили всі випущені ворогом по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" - Залужний

"Вікімедіа Україна" планує офлайн-зустріч для освітян у липні

Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

Україна незабаром переможе, Європа вже готується допомагати у відновленні та інтеграції - фон дер Ляєн на Biennale Architettura 2023

За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

Київ у понеділок атакували близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА