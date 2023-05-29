СИЛИ ППО ЗНИЩИЛИ ВСІ ВИПУЩЕНІ ВОРОГОМ ПО КИЇВЩИНІ 11 РАКЕТ "ІСКАНДЕР-М" ТА "ІСКАНДЕР-К" - ЗАЛУЖНИЙ
СИЛИ ППО ЗНИЩИЛИ ВСІ ВИПУЩЕНІ ВОРОГОМ ПО КИЇВЩИНІ 11 РАКЕТ "ІСКАНДЕР-М" ТА "ІСКАНДЕР-К" - ЗАЛУЖНИЙ
СИЛИ ППО ЗНИЩИЛИ ВСІ ВИПУЩЕНІ ВОРОГОМ ПО КИЇВЩИНІ 11 РАКЕТ "ІСКАНДЕР-М" ТА "ІСКАНДЕР-К" - ЗАЛУЖНИЙ
Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов
У Словенії погоджено текст нового міжнародного договору, який посилить співпрацю в розслідуванні та покаранні, зокрема, за воєнні злочини
Ткаченко: Допоки хайп і лайки будуть важливішими за безпеку і життя, ми будемо далі від нашої перемоги
Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов
Україна незабаром переможе, Європа вже готується допомагати у відновленні та інтеграції - фон дер Ляєн на Biennale Architettura 2023
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