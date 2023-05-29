У РЕЗУЛЬТАТІ РОБОТИ ППО СТАЛОСЯ ПАДІННЯ УЛАМКІВ І В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА - КМВА
У РЕЗУЛЬТАТІ РОБОТИ ППО СТАЛОСЯ ПАДІННЯ УЛАМКІВ І В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА - КМВА
У РЕЗУЛЬТАТІ РОБОТИ ППО СТАЛОСЯ ПАДІННЯ УЛАМКІВ І В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА - КМВА
Уламки збитих ракет упали в Подільському та Оболонському районах Києва, у Подільському горить дах будинку - військова адміністрація
Уламки збитих ракет упали в Подільському та Оболонському районах Києва, у Подільському горить дах будинку - військова адміністрація
СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто
На Київщині зафіксовано лише пошкодження будівель унаслідок влучання уламків, постраждалих немає - ОВА
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