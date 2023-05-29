КЛИЧКО: В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТИ НА ПРОЇЖДЖУ ЧАСТИНУ ДОРОГИ
КЛИЧКО: В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТИ НА ПРОЇЖДЖУ ЧАСТИНУ ДОРОГИ
КЛИЧКО: В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТИ НА ПРОЇЖДЖУ ЧАСТИНУ ДОРОГИ
Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій
На Київщині зафіксовано лише пошкодження будівель унаслідок влучання уламків, постраждалих немає - ОВА
Сирський: Українські сили оборони відбивають спроби ворога просунутися на лиманському напрямку та готуються до активних наступальних дій
Унаслідок нічної атаки в Кіровоградській області пошкоджено житловий будинок і залізницю, жертв немає
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