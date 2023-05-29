Події

11:37 29.05.2023

КЛИЧКО: В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТИ НА ПРОЇЖДЖУ ЧАСТИНУ ДОРОГИ

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КЛИЧКО: В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПАДІННЯ УЛАМКІВ РАКЕТИ НА ПРОЇЖДЖУ ЧАСТИНУ ДОРОГИ

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