Події

11:25 29.05.2023

КЛИЧКО: ВИБУХИ В КИЄВІ! В ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙОНАХ. ЗАЛИШАЙТЕСЯ В УКРИТТЯХ!

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КЛИЧКО: ВИБУХИ В КИЄВІ! В ЦЕНТРАЛЬНИХ РАЙОНАХ. ЗАЛИШАЙТЕСЯ В УКРИТТЯХ!

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