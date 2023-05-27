Події

19:09 27.05.2023

У ХАРКІВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ХАРКІВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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