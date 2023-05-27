У ХАРКІВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКІВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКІВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Унаслідок операції в Бєлгородській області було зібрано важливу для української розвідки інформацію - ГУР
Кулеба: Китай не вів із європейськими країнами переговорів про територіальні поступки України на користь РФ
ЗСУ ліквідували 3 БПЛА, район зосередження озброєння і техніки, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів ворога
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