Події

19:55 26.05.2023

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника

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Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу

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