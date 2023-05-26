Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.