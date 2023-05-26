США збільшать Україні військову допомогу на $300 млн

США мають намір оголосити про військову допомогу Україні на суму до $300 млн, що складається переважно з боєприпасів, передає агентство Reuters.

Як повідомляється, пакет військової допомоги може бути оголошено вже в п'ятницю, але, ймовірно, після святкових вихідних у США, присвячених Дню поминання, повідомили два офіційні джерела на умовах анонімності.

Очікувалося, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту.

"Устаткування буде фінансуватися за рахунок президентських повноважень щодо вибірки, або PDA, в рамках яких президент може санкціонувати передачу товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію", - сказано в повідомленні.