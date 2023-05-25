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09:41 25.05.2023

Пріоритетом діяльності ТЧХУ є охорона здоров'я - Доценко

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Пріоритетом діяльності ТЧХУ є охорона здоров'я - Доценко

Пріоритетним напрямом діяльності Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) наразі є охорона здоров'я, стверджує генеральний директор національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.

"Охорона здоров'я наразі – це пріоритетний напрям діяльності українського Червоного Хреста. Для нас важливо створювати медичні мобільні бригади для допомоги населенню у найвіддаленіших куточках нашої країни, розвивати напрям реабілітації та психосоціальної підтримки для людей, що постраждали внаслідок військових дій і не тільки, а також розширювати напрям догляду вдома", - сказав він на семінарі зі стратегічного планування у сфері охорони здоров'я.

Учасники дводенного семінару, що відбувається в Києві, обговорюють можливості ефективної співпраці у сфері охорони здоров'я, психосоціальної підтримки, реабілітації та соціальної інтеграції в Україні.

У семінарі беруть участь представники ТЧХУ, міжнародні фахівці із Всесвітньої організації охорони здоров'я, партнерські національні товариства Червоного Хреста з європейських країн.

Теги: #здоровя #тчху #доценко

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