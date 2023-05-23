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20:24 23.05.2023

Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе необходимость усиления ПВО

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Залужный обсудил с командующим ВС США в Европе необходимость усиления ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, в ходе которого обсуждалась необходимость усиления ПВО и увеличения количества боеприпасов.

"Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога", - написал Залужный в телеграм-канале во вторник.

Кроме этого, Залужный и Каволи обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.

Также главнокомандующий ВСУ сообщил командующему ВС США в Европе о "количественном и качественном составе" украинской армии и об инициативе усиления морской пехоты Украины за счет создания новых бригад.

"Договорились с генералом Каволи и дальше активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины", - подчеркнул Залужный.

 

Теги: #сша #разговор #оборона

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