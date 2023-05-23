За допомогою "єЧерги" вже здійснено близько 25 тис. перетинів кордону вантажними автомобілями - Шмигаль

За допомогою проєкту "єЧерга" вже здійснено близько 25 тис. перетинів кордону вантажними автомобілями, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Проєкт "єЧерга" для вантажних автомобілів уже доводить свою ефективність. Близько 25 тисяч перетинів кордону завдяки цьому зрозумілому і прозорому інструменту", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив, що уряд продовжує працювати над покращенням логістики, оскільки це залишається одним із головних викликів для українського бізнесу.