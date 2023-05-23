Події

08:48 23.05.2023

У Миколаївській області збили два ворожі БПЛА

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У Миколаївській області збили два ворожі БПЛА

У Миколаївській області протиповітряна оборона ліквідувала два ворожі безпілотники, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 23 травня, у Миколаївській області силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два ворожі ударні БПЛА "Shahed-136/131", - написав Кім у телеграм-каналі вранці у вівторок.

Також він повідомив, що в Миколаївському районі 22 травня о 16:00 противник здійснив артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих і руйнувань.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

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