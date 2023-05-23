"Нова пошта" взяла в "мокрий лізинг" ATR 72 латвійської "RAF-Avia", в майбутньому планує флот із Boeing або Airbus

Авіакомпанія Supernova Airlines лідера експрес-доставки в Україні ТОВ "Нова пошта" тимчасово взяла до "мокрого лізингу" літак ATR 72 латвійської авіакомпанії "RAF-Avia", за умовами якого рейси виконуватимуться під позивними партнера, повідомила прес-служба поштового оператора агенції "Інтерфакс-Україна".

"Було досягнуто домовленості з колегами з латвійської авіакомпанії "RAF-Avia" щодо тимчасового використання їх літака ATR 72 на маршруті з Риги до Жешува. У свою чергу доставка вантажів до/з найближчих логістичних центрів "Нової пошти" в Україні здійснюється наземним транспортом", - зазначили у компанії.

У "Новій пошті" пояснили, що основною причиною використання "мокрого лізингу" літака сторонньої авіакомпанії стали тривалі процедури узгодження використання літаків Supernova Airlines у ЄС. У той же час, щоб прискорити реалізацію намічених планів, компанія використала "мокрій лізинг"

У свою чергу Supernova Airlines, яка раніше презентувала АН-26-100 1978 випуску зі свого авіапарку, повідомила про плани в майбутньому сформувати флот із залученням вантажних версій сучасних літаків виробництва Boeing або Airbus.

У компанії уточнили, що використання авіаперевезень заощаджує до п'яти годин на доставці посилок з/в Ригу в порівнянні з вантажівками". "Економія часу для того, щоб ми могли забезпечити якнайшвидшу доставку посилок для них клієнтів, - головна наша мета", - наголосили в "Мережі". Нова пошта".

Як повідомлялося, авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня отримала український сертифікат експлуатанта, який надає можливість розпочати вантажні авіарейси.