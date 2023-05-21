У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
На сході України упродовж доби відбулося 24 зіткнення, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури
Оператори порту "Південний" попросили Зеленського знайти рішення в ситуації із саботажем "зернової ініціативи" з боку РФ
Окупанти в неділю обстріляли чотири населені пункти Донецької області, загинули двоє мирних жителів, відкрито справу
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