За добу ліквідовано 730 окупантів, 29 артилерійських систем і 21 БПЛА - Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили 730 загарбників, 29 артилерійських систем, 21 БПЛА, 16 бронемашин, 12 од. автотехніки, 2 засоби ППО, 2 танки та 2 од. спецобладнання, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу в неділю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.05. 23 орієнтовно становили: особового складу близько 203160 (+730) осіб ліквідовано, танків - 3783 (+2) од, бойових броньованих машин - 7398 (+16) од., артилерійських систем - 3258 (+29) од., РСЗВ - 564 (+0) од., засобів ППО - 327 (+2) од., літаків - 308 (+0) од., вертольотів - 294 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2822 (+21), крилатих ракет - 1011 (+0), кораблів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 6115 (+12) од., спеціальної техніки/спеціального обладнання - 425 (+2)", - йдеться в повідомленні Генштабу у Фейсбук.