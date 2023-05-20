Події

21:24 20.05.2023

У ДНІПРІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ДНІПРІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

 

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