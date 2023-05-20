У ДНІПРІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ДНІПРІ ТА ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО РУХ ВОРОЖИХ БПЛА - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників
Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру
У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному з районів та приватний сектор – Маляр
Подоляк про заяву Пригожина про "взяття" Бахмута: Потрібно перебити інформаційне тло візитів Зеленського і жорсткі заяви іноземних лідерів щодо Росії
За добу українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога
У Лутугинському районному територіальному медичному об'єднанні перебувають на лікуванні близько 100 поранених окупантів
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