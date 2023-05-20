У Бахмуті важкі бої, українські захисники контролюють певні об'єкти в одному із районів і приватний сектор

У Бахмуті важкі бої, ситуація критична. Наразі українські захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти в одному з районів, а також приватний сектор, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Водночас наші війська тримають оборону в районі "Літак". На сьогоднішній день наші захисники контролюють певні промислові та інфраструктурні об'єкти цього району та приватний сектор", - написала вона в телеграм-каналі.

Раніше в суботу пресслужба ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина написала про нібито взяття під контроль Бахмута.