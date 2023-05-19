Россияне пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку – Маляр

Российские войска пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку, в Марьинке – продвинулись в город, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг имеет целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку. Там сейчас идут жесткие бои", - написала Маляр в Телеграм-канале в пятницу вечером.

Как отметила Маляр, враг пытается захватить Авдеевку. "Но наши бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку", - написала она.

По данным замминистра, в Марьинке враг продвинулся в город, бои шли фактически в центре. "Но наши силы обороны очень усложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города - на севере и юге", - уточнила Маляр.

"Враг несет значительные потери на этих направлениях - как в живой силе, так и в технике, но не останавливается", - подытожила заместитель министра обороны.