Події

09:21 19.05.2023

Окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА - Генштаб

1 хв читати
Окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА - Генштаб

Російські окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.05.23 орієнтовно становлять: особового складу - майже 201 760 (+660) осіб ліквідовано, танків – 3 777 (+4) од., бойових броньованих машин – 7 377 (+4) од., артилерійських систем – 3 210 (+12) од., РСЗВ - 564 (+1) од., засобів ППО - 319 (+1) од., літаків - 308 (+0) од., вертольотів - 294 (+0) од., літаків - 308 (+0) од., гелікоптерів - 294 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10) од., крилатих ракет – 1 011 (+21) од., кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10) од, спеціальної техніки - 419 (+1) од.", - повідомляє Геншиаб у фейсбуці.

Дані уточнюють.

 

Теги: #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 19.05.2023
За добу окупанти завдали 78 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

За добу окупанти завдали 78 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

07:13 19.05.2023
ЗС України за добу відбили 29 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 29 ворожих атак

07:06 19.05.2023
Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

Авіація завдала по ворогу сім авіаударів за добу

08:22 18.05.2023
ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

ЗС України за добу знищили 510 окупантів, 32 артсистеми, 11 БПЛА і 8 крилатих ракет

07:28 18.05.2023
Авіація ЗС України за добу завдала 20 ударів по ворожих позиціях

Авіація ЗС України за добу завдала 20 ударів по ворожих позиціях

07:25 18.05.2023
ЗС України за добу відбили 36 ворожих атак

ЗС України за добу відбили 36 ворожих атак

07:22 18.05.2023
Окупанти за добу завдали майже 60 ракетних і авіаударів, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали майже 60 ракетних і авіаударів, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ

19:16 17.05.2023
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження противника

19:15 17.05.2023
За добу відбулося 25 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, в епіцентрі боїв залишаються Бахмут і Мар'їнка

За добу відбулося 25 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, в епіцентрі боїв залишаються Бахмут і Мар'їнка

08:02 17.05.2023
ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута під час контрнаступів 18 травня - ISW

Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 в Японії

ПС ЗС України ліквідували 16 БПЛА і три крилаті ракети "Калібр"

Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії

За добу окупанти завдали 78 ракетних і авіаударів, здійснили 50 обстрілів із РСЗВ

ОСТАННЄ

ЗСУ домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута під час контрнаступів 18 травня - ISW

США в межах санкцій проти РФ відріжуть від американського експорту ще 70 організацій - Білий дім

Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 в Японії

Над Миколаївською областю було збито три крилаті ракети під час нічної атаки росіян, є пошкодження

ПС ЗС України ліквідували 16 БПЛА і три крилаті ракети "Калібр"

У результаті обстрілів Донеччини за минулу добу загинули два мирних жителі, ще дев’ятьох поранено

Італія допоможе в підготовці українських військових, а також візьме участь у навчальних програмах ЄС для України

Львівську область атакували шахедами, постраждалих немає

Двоє людей постраждали в результаті ворожої атаки у Кривому Розі

Українську мову офіційно внесено до системи перекладів Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА