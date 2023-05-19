Окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА - Генштаб

Російські окупанти втратили за минулу добу 660 осіб особового складу, 4 танки, 21 крилату ракету і 10 БПЛА, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 19.05.23 орієнтовно становлять: особового складу - майже 201 760 (+660) осіб ліквідовано, танків – 3 777 (+4) од., бойових броньованих машин – 7 377 (+4) од., артилерійських систем – 3 210 (+12) од., РСЗВ - 564 (+1) од., засобів ППО - 319 (+1) од., літаків - 308 (+0) од., вертольотів - 294 (+0) од., літаків - 308 (+0) од., гелікоптерів - 294 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10) од., крилатих ракет – 1 011 (+21) од., кораблів/катерів - 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10) од, спеціальної техніки - 419 (+1) од.", - повідомляє Геншиаб у фейсбуці.

Дані уточнюють.