Події

10:44 18.05.2023

Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

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Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

Унаслідок повітряного бою над територією Одеси уламки ворожої ракети влучили в будівлю промпідприємства, загинув охоронець, ще двоє поранені, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Пізнього вечора ворог завдав ракетного удару по Одесі. Атака відбувалася з ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці в четвер.

За даними ОК "Південь", українські протиповітряні сили знищили шість "Калібрів" і два "Іскандер-К". "Більшість ракет збито над морем, але збиття двох відбувалося над промисловим районом міста. Внаслідок повітряного бою збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень. На жаль, унаслідок руйнувань один цивільний охоронець загинув, ще двох поранено", - інформує ОК "Південь".

Як наголошується в повідомленні, "навіть за успішної роботи протиповітряної оборони уламки збитих у небі ракет можуть становити серйозну загрозу життю людей на землі. Під час повітряної тривоги життєво важливо дотримуватися правил безпеки".

Теги: #ракета #одеса #руйнування

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