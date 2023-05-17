ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОДЕСІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОДЕСІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ОДЕСІ
Чергові обстріли знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію та зброї для українських воїнів - Зеленський
Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру
Чергові обстріли знову доводять, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію та зброї для українських воїнів - Зеленський
Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру
Судова влада в Україні потребує перезавантаження, можливо із застосуванням механізму виборів на посади в НАБУ
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