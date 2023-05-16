Події

20:54 16.05.2023

САП ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА АДВОКАТУ, ВИКРИТИМ НА ОДЕРЖАННІ $2,7 МЛН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

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САП ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА АДВОКАТУ, ВИКРИТИМ НА ОДЕРЖАННІ $2,7 МЛН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

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