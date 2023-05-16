САП ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА АДВОКАТУ, ВИКРИТИМ НА ОДЕРЖАННІ $2,7 МЛН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
САП ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА АДВОКАТУ, ВИКРИТИМ НА ОДЕРЖАННІ $2,7 МЛН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
САП ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА АДВОКАТУ, ВИКРИТИМ НА ОДЕРЖАННІ $2,7 МЛН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
САП повідомила про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на одержанні $2,7 млн хабара
Пленум Верховного Суду висловив недовіру й достроково припинив повноваження голови Верховного Суду Князєва
САП повідомила про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на одержанні $2,7 млн хабара
Кабмін схвалив проєкт угоди між Україною та ПАР про скасування візових вимог для пред'явників диппаспортів
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Вашингтон запровадив санкції проти росіянина Матвєєва за причетність до кібератак на інфраструктуру США
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