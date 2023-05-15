Сили оборони завдали за добу ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України завдала за минулу добу семи ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, і ще семи - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

У свою чергу українські підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж минулої доби вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили російських окупантів, три артилерійські підрозділи на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.