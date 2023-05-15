За добу на сході України відбулося 37 зіткнень, Бахмут і Мар'їнка, як і раніше, в епіцентрі бойових дій - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, в епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються міста Бахмут і Мар'їнка Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії і, крім боїв за Бахмут, противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське. На лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював, а на авдіївському продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб поліпшити тактичне становище і вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, розповіли в Генштабі.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На волинському та поліському напрямках - без особливих змін.