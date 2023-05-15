Події

18:53 15.05.2023

Окупанти погрожують жителям окупованих районів, які не хочуть відмовлятися від громадянства України, - Генштаб ЗСУ

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Окупанти погрожують жителям окупованих районів, які не хочуть відмовлятися від громадянства України, - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють про переслідування громадян України, які проживають на окупованих територіях Запорізької області та не погодилися на відмову від українського громадянства.

"Віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням", - наголошується в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Повідомляється також, що оперативні групи МВС і ФСБ РФ здійснюють рейди залізничними станціями та автовокзалами тимчасово окупованого Криму з метою посилення контролю над населенням. При цьому насамперед перевірці підлягають кримські татари.

 

Теги: #генштаб_зсу

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